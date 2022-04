Martigues, carnet de voyage Parking Henri Fabre, 22 avril 2022, Martigues.

Martigues, carnet de voyage

du vendredi 22 avril au vendredi 3 juin à Parking Henri Fabre

Une visite insolite du centre-ville de Martigues ———————————————— ### Suivez votre guide Découvrez la ville de Martigues sous un oeil nouveau ! Mettez-vous dans la peau de l’un des artistes ayant été inspirés par “La Venise Provençale” (Dufy, Ziem,….) et partez à la découverte de ces lieux qu’ils aimaient tant. Au programme : créativité et inspiration ! ### Un âme d’artiste Par les couleurs colorées des façades, les reflets dans l’eau, la lumière qui se dégage,…. nul doute que vous serez charmé par Martigues. Avec un kit de création sous le bras (fourni), arrêtez-vous dans les lieux les plus emblématiques et laissez libre court à votre imaginaire. Un dessin, un coloriage, une esquisse, une phrase ou un vers …. autant de forme d’art pour coucher l’émotion de l’instant présent. Imprégnez-vous du lieu, retranscrivez-le sur le papier et gardez-en un souvenir unique ! ### Un moment créatif Observez, écoutez, touchez, sentiez, imaginez…. chacun de vos sens sera sollicité. Pour prolonger l’instant, une visite au musée Ziem est prévu. L’occasion de s’inspirer des artistes actuellement exposés. Apprenez-en plus sur les techniques utilisés, le choix des couleurs et la mise en avant des formes sur chaque dessin ou tableau. Informations pratiques ———————- ### Inclus dans le tarif : • La visite guidée en centre-ville de Martigues au départ du quartier de l’Ile. • Le Kit de création : Un carnet de croquis A5 + 1 crayon gris. • La visite au musée Ziem. ### Pour votre confort : • Prévoir un chapeau / casquette • Des chaussures confortables • Une crème solaire • Une bouteille d’eau Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Martigues. En partenariat avec Provence Buissonnière. Localisation ————

Tarif unique : 15€. Dès 6 ans. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Martigues

Une visite guidée du centre-ville de Martigues destiné à tous les artistes en herbe. Accédez aux sites de Martigues, ne faites qu’un avec le lieu et laissez libre court à votre imagination.

Parking Henri Fabre 18 Quai Kléber, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:30:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:30:00