Martigues, carnet de voyage Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Martigues, carnet de voyage Martigues, 22 avril 2022, Martigues. Martigues, carnet de voyage Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues

2022-04-22 14:30:00 – 2022-04-22 16:30:00 Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues 15 15 Une expérience inédite en centre-ville de Martigues qui permet de se connecter avec un lieu. L’observation, l’écoute, l’imagination seront de mise lors de ce parcours croqué.



Sa lumière, ses couleurs, ses reflets, son ambiance … font de Martigues une ville inspirante. Vous aussi, devez artiste d’un jour et tracez vos émotions.

Un kit de création avec carnet et crayons de couleur sera remis à chaque participant. Partez à la découverte des lieux emblématiques de Martigues ayant inspirés de nombreux peintres (Dufy, Derain, Signac…) muni de votre carnet de dessin. Posez-vous face à ce paysage et laissez libre court à votre imagination : croquez, coloriez, écrivez. info@martigues-tourisme.com +33 4 42 42 31 10 http://www.martigues-tourisme.com/ Une expérience inédite en centre-ville de Martigues qui permet de se connecter avec un lieu. L’observation, l’écoute, l’imagination seront de mise lors de ce parcours croqué.



Sa lumière, ses couleurs, ses reflets, son ambiance … font de Martigues une ville inspirante. Vous aussi, devez artiste d’un jour et tracez vos émotions.

Un kit de création avec carnet et crayons de couleur sera remis à chaque participant. Rond-point de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Rond-point de l'Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Ville Martigues lieuville Rond-point de l'Hôtel de Ville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Martigues, carnet de voyage Martigues 2022-04-22 was last modified: by Martigues, carnet de voyage Martigues Martigues 22 avril 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône