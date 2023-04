A M L nordic en fête Avenue du grand parc, 21 octobre 2023, Martigues.

Qu’est-ce que la marche nordique ?

C’est une nouvelle conception de la marche, plus active, plus ludique et plus bénéfique.

L’Association Martégale de Loisirs organise cette fête de la marche nordique dans le Grand parc de Figuerolles à Martigues..

2023-10-21 à 08:30:00 ; fin : 2023-10-21 . EUR.

Avenue du grand parc Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



What is Nordic Walking?

It is a new concept of walking, more active, more fun and more beneficial.

The Association Martégale de Loisirs is organising the Nordic Walking Festival in the Grand Parc de Figuerolles in Martigues.

¿Qué es la marcha nórdica?

Es un nuevo concepto de caminar, más activo, más divertido y más beneficioso.

La Association Martégale de Loisirs organiza el Festival de Marcha Nórdica en el Grand Parc de Figuerolles, en Martigues.

Was ist Nordic Walking?

Es ist ein neues Konzept des Gehens, das aktiver, spielerischer und wohltuender ist.

Die Association Martégale de Loisirs organisiert das Nordic Walking-Fest im Grand Parc de Figuerolles in Martigues.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme de Martigues