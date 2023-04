Concert de Christophe Maé La Halle de Martigues, 21 juillet 2023, Martigues.

Christophe Maé se produit sur la scène du Summer Festiv’halle (festival) à Martigues, le 21 juillet 2023. L’occasion de présenté son nouvel album sorti en cours d’année 2023..

2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christophe Maé perform on the stage of the Summer Festiv’halle (festival) in Martigues, July 21, 2023. The opportunity to present his new album released during the year 2023.

Christophe Maé se presenta en el escenario del Summer Festiv’halle (festival) en Martigues, el 21 de julio de 2023. La oportunidad de presentar su nuevo álbum lanzado durante el año 2023.

Christophe Maé tritt am 21. Juli 2023 auf der Bühne der Summer Festiv’halle (Festival) in Martigues auf. Die Gelegenheit, sein neues Album vorzustellen, das im Jahr 2023 veröffentlicht wurde.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme de Martigues