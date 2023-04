Concert de Tayc La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Concert de Tayc La Halle de Martigues, 20 juillet 2023, Martigues. Tayc se produit sur la scène du Summer Festiv’halle (festival) à Martigues, le 20 juillet 2023. Une soirée 100% Afrolov’ !.

2023-07-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-20 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tayc perform on the stage of the Summer Festiv’halle (festival) in Martigues, July 20, 2023. A 100% Afrolov’ evening! Tayc actúa en el escenario del Summer Festiv’halle (festival) en Martigues, el 20 de julio de 2023. ¡Una velada 100% afrolov’! Tayc treten am 20. Juli 2023 auf der Bühne der Summer Festiv’halle (Festival) in Martigues auf. Ein 100 % Afrolov-Abend! Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme de Martigues

