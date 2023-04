Journée à bord d’un voilier sur la Côte Bleue Avenue Louis Sammut, 21 juin 2023, Martigues.

Venez découvrir la Côte Bleue depuis la mer. Au programme : farniente dans des criques aux eaux bleu turquoise, apéritif, pique-nique et baignade.. Familles

2023-06-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-21 17:00:00. EUR.

Avenue Louis Sammut Derrière l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the Côte Bleue from the sea. On the program: idleness in creeks with turquoise blue waters, aperitif, picnic and swimming.

Ven a descubrir la Côte Bleue desde el mar En el programa: ocio en calas de aguas azul turquesa, aperitivo, picnic y baño.

Kommen Sie und entdecken Sie die Côte Bleue vom Meer aus Auf dem Programm: Faulenzen in Buchten mit türkisblauem Wasser, Aperitif, Picknick und Schwimmen.

