Journées européennes de l’archéologie Boulevard du 14 juillet, 16 juin 2023, Martigues.

Les Journées européennes de l’archéologie sont ouvertes à toutes et à tous afin de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers et à ses méthodes.. Familles

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The European Archeology Days are open to everyone in order to raise the awareness of the most diverse audiences about archeology, its challenges, its professions and its methods.

Las Jornadas Europeas de Arqueología están abiertas a todo el mundo con el fin de concienciar a los más diversos públicos sobre la arqueología, sus retos, sus profesiones y sus métodos.

Die Europäischen Archäologietage stehen allen offen, um unterschiedlichstes Publikum für die Archäologie, ihre Herausforderungen, ihre Berufe und ihre Methoden zu sensibilisieren.

Mise à jour le 2023-01-13 par Office de Tourisme de Martigues