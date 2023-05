La cinégraphie de Bernard Plossu Boulevard du 14 juillet, 14 juin 2023, Martigues.

Photographe Internationalement reconnu, essentiel dans l’histoire de la photographie, il reçoit en 1998 le Grand Prix National de la Photographie.

Le musée est situé en centre-ville de Ferrières, l’entrée est gratuite..

2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-30 18:00:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An internationally renowned photographer, essential in the history of photography, he received the Grand Prix National de la Photographie in 1998.

The museum is located in the centre of Ferrières and admission is free.

Fotógrafo de renombre internacional, esencial en la historia de la fotografía, recibió el Gran Premio Nacional de Fotografía en 1998.

El museo está situado en el centro de Ferrières y la entrada es gratuita.

Als international anerkannter Fotograf, der für die Geschichte der Fotografie von entscheidender Bedeutung ist, erhielt er 1998 den Grand Prix National de la Photographie.

Das Museum befindet sich im Stadtzentrum von Ferrières, der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Martigues