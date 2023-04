Concert : Carmen in swing 19 quai Paul Doumer, 10 juin 2023, Martigues.

Le Choeur Philharmonique de Martigues fête son 40 ème anniversaire !

Assistez à ce concert exceptionnel, au Théâtre des Salins.

Billetterie à l’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Philharmonic Choir of Martigues celebrates its 40th anniversary!

Attend this exceptional concert at the Théâtre des Salins.

Tickets at the Martigues Tourist and Leisure Office.

El Coro Filarmónico de Martigues celebra su 40 aniversario.

Asista a este concierto excepcional en el Théâtre des Salins.

Entradas en la Oficina de Turismo y Ocio de Martigues.

Der Philharmonische Chor von Martigues feiert sein 40-jähriges Bestehen!

Besuchen Sie dieses außergewöhnliche Konzert im Théâtre des Salins.

Kartenverkauf im Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme de Martigues