Vide grenier du RC Saint Julien Chemin des Boules, 4 juin 2023, Martigues.

Un rassemblement populaire au cœur du quartier de Saint-Julien-Les-Martigues.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs..

2023-06-04 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-04 16:00:00. .

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A popular gathering in the heart of the Saint-Julien-Les-Martigues.

Individuals exhibit objects that they no longer use, in order to get rid of them by selling them to visitors.

Un encuentro popular en el corazón del barrio de Saint-Julien-Les-Martigues.

Los individuos exhiben objetos que ya no usan, para deshacerse de ellos vendiéndolos a los visitantes.

Ein beliebtes Treffen im Herzen des Stadtteils Saint-Julien-Les-Martigues.

Einzelpersonen stellen Objekte aus, die sie nicht mehr verwenden, um sie durch den Verkauf an Besucher loszuwerden.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme de Martigues