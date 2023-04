60 ans de chants, musiques et danses à la Capou de Martigues 19 quai Paul Doumer, 3 juin 2023, Martigues.

Grand spectacle des 60 ans de la Capouliro, au Théâtre des Salins de Martigues.

Partagez avec eux leur passion des arts et traditions populaires de Provence.

Spectacle suivi d’un apéritif dînatoire dans la Cour du Théâtre.

Gratuit, réservation en ligne..

2023-06-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Great show for the 60th anniversary of the Capouliro, at the Théâtre des Salins in Martigues.

Share with them their passion for the popular arts and traditions of Provence.

Show followed by an aperitif in the Theatre’s courtyard.

Free of charge, online booking.

Gran espectáculo con motivo del 60 aniversario de los Capouliro, en el Théâtre des Salins de Martigues.

Comparta con ellos su pasión por las artes populares y las tradiciones de Provenza.

Espectáculo seguido de un aperitivo en el patio del Teatro.

Gratuito, reserva en línea.

Große Show zum 60-jährigen Bestehen der Capouliro, im Théâtre des Salins in Martigues.

Teilen Sie mit ihnen ihre Leidenschaft für die Volkskunst und Traditionen der Provence.

Aufführung gefolgt von einem Aperitif-Dinner im Hof des Theaters.

Kostenlos, Online-Reservierung.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme de Martigues