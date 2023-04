Salon des jeunes de Martigues La Halle de Martigues, 25 mai 2023, Martigues.

Le Salon des Jeunes est un temps de rencontre et de divertissement destiné aux jeunes où s’exprime le potentiel créatif tant des partenaires que des jeunes sur un thème emblématique et fédérateur.

Les jeunes seront accueillis sous la Halle de Martigues.. Etudiants

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-28 . .

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Salon is an opportunity for encounters and entertainment for young people in which the creative potential of both the partners and the youngsters is expressed through an emblematic and unifying theme.

The young people will be welcomed in the Halle de Martigues.

El Salón es una oportunidad de encuentro y entretenimiento para los jóvenes en la que el potencial creativo tanto de los socios como de los jóvenes se expresa a través de un tema emblemático y unificador.

Los jóvenes serán recibidos en la Halle de Martigues.

Der Salon ist eine Gelegenheit für Begegnungen und Unterhaltung für junge Menschen, bei der das kreative Potenzial sowohl der Partner als auch der Jugendlichen durch ein emblematisches und einheitliches Thema zum Ausdruck gebracht wird.

Die Jugendlichen werden in der Halle von Martigues empfangen.

Mise à jour le 2023-01-10 par Office de Tourisme de Martigues