Les embuscades musicales Chemin des Boules, 20 mai 2023, Martigues.

Balade bucolique et conviviale parsemée d’éclosions musicales, de silences partagés et de rencontres inattendues..

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 19:00:00. .

Chemin des Boules Maison de Saint-Julien-les-Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A bucolic and friendly stroll dotted with musical outbreaks, shared silences and unexpected encounters.

Un paseo bucólico y amable salpicado de estallidos musicales, silencios compartidos y encuentros inesperados.

Ein idyllischer und freundlicher Spaziergang, gespickt mit musikalischen Ausbrüchen, gemeinsamer Stille und unerwarteten Begegnungen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de Martigues