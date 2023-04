Etranges étrangers Médiathèque Louis Aragon, 12 mai 2023, Martigues.

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2023, l’équipe de la CIMADE Marseille propose un moment de partage artistique et engagé « ÉTRANGES ÉTRANGERS ..

2023-05-12 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-12 19:00:00. .

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Printemps des Poètes 2023, the CIMADE Marseille team offers a moment of artistic and committed sharing “ETRANGES ÉTRANGERS .

En el marco del Printemps des Poètes 2023, el equipo de CIMADE Marsella ofrece un momento de intercambio artístico y comprometido “ETRANGES ÉTRANGERS .

Im Rahmen des Printemps des Poètes 2023 bietet das Team von CIMADE Marseille einen Moment des künstlerischen und engagierten Teilens „ETRANGES ÉTRANGERS .

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de Martigues