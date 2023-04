Atelier fabrication de glaces 25 rue Lamartine Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier fabrication de glaces 25 rue Lamartine, 10 mai 2023, Martigues. Rendez-vous chez l’artisan glacier «Gelateria Arnaldo», pour un atelier de fabrication de glace.. Enfants

2023-05-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-10 12:00:00. EUR.

25 rue Lamartine Boutique Gelateria Arnaldo

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Go to the ice cream maker « Gelateria Arnaldo », for an ice cream workshop. Ir a la heladería « Gelateria Arnaldo », para un taller de helados. Besuchen Sie die Eismaschine „Gelateria Arnaldo“ für einen Eis-Workshop. Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de Martigues

