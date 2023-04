Le beau printemps Jardin public de Ferrières, 6 mai 2023, Martigues.

Cette nouvelle manifestation à Martigues se veut colorée, joyeuse, savoureuse, fleurie, écoresponsable et participative.

Au Jardin de Ferrières, en accès libre..

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:30:00. .

Jardin public de Ferrières Rue Colonel Fabien

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This new event in Martigues is colourful, joyful, tasty, flowery, eco-responsible and participatory.

In the Jardin de Ferrières, free access.

Este nuevo evento en Martigues es colorido, alegre, sabroso, florido, eco-responsable y participativo.

En el Jardin de Ferrières, acceso libre.

Diese neue Veranstaltung in Martigues soll bunt, fröhlich, schmackhaft, blumig, umweltbewusst und partizipativ sein.

Im Jardin de Ferrières, freier Zugang.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Martigues