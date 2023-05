Tranche de vie : Femmes en train pour Pékin Allée Jean Renoir, 6 mai 2023, Martigues.

Une conférence théâtralisée proposée par la Médiathèque Louis Aragon de Martigues..

2023-05-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-06 20:00:00. .

Allée Jean Renoir Saint-Roch

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A theatrical conference offered by the Louis Aragon Media Library in Martigues.

Una conferencia teatral ofrecida por la Mediateca Louis Aragon de Martigues.

Eine Theaterkonferenz, die von der Louis Aragon Media Library in Martigues angeboten wird.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de Martigues