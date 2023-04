Fête du vélo à Martigues Place des Aires, 6 mai 2023, Martigues.

L’idée générale est de réapprendre à la population à se déplacer à vélo dans la ville, en adoptant les meilleurs itinéraires pour les bicyclettes.

Les participants seront guidés par des cyclotouristes habitués à la pratique et connaissant la ville.. Familles

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Place des Aires Pointe brise-lames

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The general idea is to relearn the population to cycle through the city, adopting the best routes for bicycles.

Participants will be guided by cycle tourists accustomed to the practice and who know the city.

La idea general es volver a enseñar a la población a recorrer en bicicleta la ciudad, adoptando las mejores rutas para las bicicletas.

Los participantes serán guiados por ciclistas acostumbrados a la práctica y conocen la ciudad.

Die allgemeine Idee ist, die Bevölkerung neu zu lernen, mit dem Fahrrad in der Stadt zu reisen und die besten Routen für Fahrräder zu wählen.

Die Teilnehmer werden von Fahrradtouristen geführt, die an die Praxis gewöhnt sind und die Stadt kennen.

