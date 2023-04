Concert de violons et projection de Divertimento 35 cours du 4 septembre, 5 mai 2023, Martigues.

Une soirée évènement en présence de Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et Fondatrice de l’Orchestre symphonique Divertimento.

Concert de violons et projection du film “Divertimento”.

Au cinéma La Cascade, en centre-ville de Martigues. Gratuit..

2023-05-05 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

35 cours du 4 septembre Cinéma La Cascade

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening event in the presence of Zahia Ziouani, conductor and founder of the Divertimento Symphony Orchestra.

Violin concert and screening of the film « Divertimento ».

At La Cascade cinema, in the centre of Martigues. Free of charge.

Velada en presencia de Zahia Ziouani, directora y fundadora de la Orquesta Sinfónica Divertimento.

Concierto de violín y proyección de la película « Divertimento ».

En el cine La Cascade, en el centro de Martigues. Entrada gratuita.

Ein Ereignisabend in Anwesenheit von Zahia Ziouani, Dirigentin und Gründerin des Symphonieorchesters Divertimento.

Violinkonzert und Vorführung des Films « Divertimento ».

Im Kino La Cascade, im Stadtzentrum von Martigues. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme de Martigues