Une chambre claire nommée jour 19 quai Paul Doumer, 4 mai 2023, Martigues.

Avec ce texte écrit en 1985 et réactualisé en 2020 par Tony Kushner, auteur primé de Angels in America, Catherine Marnas met en scène la montée insidieuse des populismes et le glissement progressif d’une société vers le fascisme..

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 22:40:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With this text written in 1985 and updated in 2020 by Tony Kushner, award-winning author of Angels in America, Catherine Marnas depicts the insidious rise of populism and the gradual slide of a society towards fascism.

Con este texto escrito en 1985 y actualizado en 2020 por Tony Kushner, autor galardonado de Angels in America, Catherine Marnas describe el ascenso insidioso del populismo y el deslizamiento gradual de una sociedad hacia el fascismo.

Mit diesem 1985 verfassten und 2020 aktualisierten Text von Tony Kushner, dem preisgekrönten Autor von Angels in America, schildert Catherine Marnas den heimtückischen Aufstieg des Populismus und das allmähliche Abgleiten einer Gesellschaft in Richtung Faschismus.

Mise à jour le 2022-07-18 par Office de Tourisme de Martigues