Vide grenier de l’association Matéo Parking des Ragues, 29 avril 2023, Martigues.

L’occasion de dénicher des trésors.

Le vide grenier se déroulera sur le parking des Ragues à Carro.

Au profit de l’association Matéo : restons positifs face aux lymphomes.

Seul on va vite , ensemble on va plus loin !.

2023-04-29 à 05:00:00 ; fin : 2023-04-29 17:30:00. .

Parking des Ragues Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An opportunity to unearth treasures.

The garage sale will take place on the Ragues car park in Carro.

In aid of the Matéo association: let’s stay positive in the face of lymphoma.

Alone we go fast, together we go further!

Una oportunidad para desenterrar tesoros.

La venta de garaje tendrá lugar en el aparcamiento de Ragues, en Carro.

A favor de la asociación Matéo: seamos positivos frente al linfoma.

Solos vamos rápido, juntos llegamos más lejos.

Die Gelegenheit, nach Schätzen zu stöbern.

Der Flohmarkt findet auf dem Parkplatz « Les Ragues » in Carro statt.

Zugunsten des Vereins Matéo : Bleiben wir positiv gegenüber Lymphomen.

Allein geht es schnell, gemeinsam geht es weiter!

