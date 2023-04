Workshop Breaking Allée Pablo Picasso, 27 avril 2023, Martigues.

Dans le cadre du Mondial du Breaking 2023, au Palais des sports de Marseille, le 29 avril 2023, les meilleurs athlètes internationaux seront présents sur le territoire pour transmettre les valeurs de cette nouvelle discipline olympique pour Paris 2024..

2023-04-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-27 . .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Mondial du Breaking 2023, at the Palais des sports in Marseille, on April 29, 2023, the best international athletes will be present on the territory to transmit the values of this new Olympic discipline for Paris 2024.

En el marco del Mondial du Breaking 2023, en el Palais des sports de Marsella, el 29 de abril de 2023, los mejores atletas internacionales estarán presentes en el territorio para transmitir los valores de esta nueva disciplina olímpica para París 2024.

Im Rahmen des Mondial du Breaking 2023 werden am 29. April 2023 im Palais des Sports in Marseille die besten internationalen Athleten auf dem Territorium anwesend sein, um die Werte dieser neuen olympischen Disziplin für Paris 2024 zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de Martigues