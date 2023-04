Championnat de France de rame, 3e manche Avenue Louis Sammut, 23 avril 2023, Martigues.

Engagé chaque année dans des compétitions nationales, les Rameurs Vénitiens de Martigues sont plusieurs fois titrés.

Encouragez les équipages sang et or, depuis le parvis de l’Hôtel de Ville ou la Pointe San Crist de l’île.

Aou Aou Aou !.

2023-04-23 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-23 13:00:00. .

Avenue Louis Sammut Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Engaged each year in national competitions, the Rameurs Vénitiens de Martigues have won several titles.

Cheer on the « sang et or » crews, from the square in front of the Town Hall or the Pointe San Crist on the island.

Aou Aou Aou !

Comprometidos cada año en competiciones nacionales, los Rameurs Vénitiens de Martigues han ganado varios títulos.

Anime a las tripulaciones « sang et or », desde la plaza del Ayuntamiento o la Pointe San Crist de la isla.

¡Aou Aou Aou !

Die Venezianischen Ruderer von Martigues nehmen jedes Jahr an nationalen Wettbewerben teil und haben schon mehrere Titel gewonnen.

Feuern Sie die blut- und goldfarbenen Mannschaften vom Vorplatz des Rathauses oder von der Pointe San Crist der Insel aus an.

Aou Aou Aou!

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de Martigues