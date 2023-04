Soirée Opéra au Rallumeur d’étoiles Le rallumeur d’étoiles (café associatif), 22 avril 2023, Martigues.

Soirée présentée par Marie-Jo Luisetti, mélomane et passionnée d’opéra de longue date.

Au café associatif le Rallumeur d’étoiles, au coeur du quartier de l’île..

2023-04-22 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-22 22:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening presented by Marie-Jo Luisetti, a long-time music lover and opera enthusiast.

At the café associatif le Rallumeur d’étoiles, in the heart of the Ile district.

Una velada presentada por Marie-Jo Luisetti, melómana y aficionada a la ópera desde hace mucho tiempo.

En el café asociativo le Rallumeur d’étoiles, en pleno barrio de la Ile.

Dieser Abend wird von Marie-Jo Luisetti, einer Musikliebhaberin und langjährigen Opernliebhaberin, präsentiert.

Im Café associatif le Rallumeur d’étoiles, im Herzen des Inselviertels.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de Martigues