En harmonie avec la nature Aïoli Caganis, 19 avril 2023, Martigues.

Devenez jardinier d’un jour et plantez des semis dans la serre agricole de la ferme « Aïoli Caganis ». Balade dans les milieux naturels, découverte d’un hôtel à insecte, vous saurez tout de la permaculture ! Une activité aussi naturelle que ludique.. Familles

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 15:30:00. EUR.

Aïoli Caganis Chemin des Gides

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Become a gardener for a day and plant seedlings in the agricultural greenhouse of the « Aïoli Caganis » farm. Walk in natural environments, discover an insect hotel, you will know everything about permaculture! An activity that is as natural as it is fun.

Conviértete en jardinero por un día y planta plántulas en el invernadero agrícola de la granja « Aïoli Caganis ». Camina en entornos naturales, descubre un hotel de insectos, ¡lo sabrás todo sobre la permacultura! Una actividad tan natural como divertida.

Werden Sie für einen Tag zum Gärtner und pflanzen Sie Setzlinge im landwirtschaftlichen Gewächshaus der Farm „Aïoli Caganis“. Gehen Sie in natürlichen Umgebungen spazieren, entdecken Sie ein Insektenhotel, Sie werden alles über Permakultur wissen! Eine Aktivität, die so natürlich ist, wie sie Spaß macht.

