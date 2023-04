Nettoyage de la plage du Verdon Chemin de la Douane, 19 avril 2023, Martigues.

Le Martigues Handball et sa fondation Martigues Terre De Valeurs, organisent une matinée nettoyage de la plage du verdon suivi d’un pique nique et d’un tournoi Beach Handball.. Familles

2023-04-19 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-19 17:00:00. .

Chemin de la Douane La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martigues Handball and its foundation Martigues Terre De Valeurs, are organising a morning clean-up of the Verdon beach followed by a picnic and a Beach Handball tournament.

El Martigues Handball y su fundación Martigues Terre De Valeurs, organizan una mañana de limpieza de la playa del verdon seguida de un picnic y un torneo de Beach Handball.

Martigues Handball und seine Stiftung Martigues Terre De Valeurs, organisieren eine morgendliche Reinigung des Verdon-Strandes, gefolgt von einem Picknick und einem Beach-Handball-Turnier.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme de Martigues