La boom 19 quai Paul Doumer, 15 avril 2023, Martigues.

Techno Dayz organise les Découvertes Électroniques pour permettre aux enfants d’avoir un regard sur le métier de DJ/Compositeur en 2023.. Enfants

2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-15 18:00:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Techno Dayz organizes the Electronic Discoveries on April 15, 2023 to allow children to have a look at the profession of DJ / Composer in 2023.

Techno Dayz organiza Electronic Discoveries el 15 de abril de 2023 para permitir que los niños echen un vistazo a la profesión de DJ / Compositor en 2023.

Techno Dayz organisiert am 15. April 2023 die Electronic Discoveries, um Kindern 2023 einen Einblick in den Beruf des DJs / Komponisten zu ermöglichen.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Martigues