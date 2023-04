Festival Lumières de Femmes Dans toute la ville, 14 avril 2023, Martigues.

Martigues organise le Festival Lumières de Femmes. Il s’agira de lumières, d’éclairages de femmes sur de grands sujets contemporains. Projections, expositions, rencontres, spectacles.

Dans les divers structures culturelles de la ville. Gratuit..

2023-04-14 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-14 . .

Dans toute la ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Martigues is organising the Lumières de Femmes Festival. It will be about lights, women’s lights on great contemporary subjects. Projections, exhibitions, meetings, shows.

In the various cultural structures of the city. Free of charge.

Martigues organiza el Festival Lumières de Femmes. Será sobre luces, luces de mujeres sobre grandes temas contemporáneos. Proyecciones, exposiciones, encuentros, espectáculos.

En las distintas estructuras culturales de la ciudad. Gratis.

Martigues organisiert das Festival Lumières de Femmes (Frauenlichter). Es wird sich um Lichter, Beleuchtungen von Frauen zu großen zeitgenössischen Themen handeln. Filmvorführungen, Ausstellungen, Begegnungen, Aufführungen.

In den verschiedenen kulturellen Einrichtungen der Stadt. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme de Martigues