Demain, c’est loin ! 19 quai Paul Doumer, 14 avril 2023, Martigues.

Comment la jeunesse peut-elle s’approprier le monde de demain ? Josette Baïz, (LA)HORDE et Lucy Guérin offrent trois extraits à danser aux jeunes danseurs du Groupe Grenade..

2023-04-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-14 21:40:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



How can young people appropriate the world of tomorrow? Josette Baïz, (LA)HORDE and Lucy Guérin offer three excerpts to dance to the young dancers of the Grenade Group.

¿Cómo pueden los jóvenes apropiarse del mundo del mañana? Josette Baïz, (LA)HORDE y Lucy Guérin ofrecen tres fragmentos para bailar a los jóvenes bailarines del Grenade Group.

Wie können sich junge Menschen die Welt von morgen aneignen? Josette Baïz, (LA)HORDE und Lucy Guérin bieten den jungen Tänzern der Grenade Group drei Ausschnitte zum Tanzen an.

Mise à jour le 2022-07-18 par Office de Tourisme de Martigues