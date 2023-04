Régates et compétitions du Cercle de Voile de Martigues (CVM) 18 boulevard Touret de Vallier, 29 janvier 2023, Martigues.

Le CVM possède une riche expérience dans l’événementiel avec l’organisation de multiples régates départementales, régionales, nationales et internationales.

Chaque année le CVM organise en moyenne 40 jours de régates, regroupant 12 000 participants.

18 boulevard Touret de Vallier Cercle de Voile de Martigues (CVM)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CVM has a wealth of experience in events with the organization of multiple departmental, regional, national and international regattas.

Each year the CVM organizes an average of 40 days of regattas, bringing together 12,000 participants.

La CVM tiene una gran experiencia en eventos con la organización de múltiples regatas departamentales, regionales, nacionales e internacionales.

Cada año la CVM organiza una media de 40 días de regatas, reuniendo a 12.000 participantes.

Das CVM verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei Veranstaltungen mit der Organisation mehrerer Abteilungs-, regionaler, nationaler und internationaler Regatten.

Jedes Jahr organisiert das CVM durchschnittlich 40 Regattentage mit 12.000 Teilnehmern.

Mise à jour le 2023-01-18 par Office de Tourisme de Martigues