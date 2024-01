Martigues Summer Festiv’Halle Rond point de l’hôtel de ville Martigues, lundi 22 juillet 2024.

Martigues Summer Festiv’Halle Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 20:30:00

fin : 2024-07-25

Des concerts en plein air, une programmation éclectique et de qualité pour enflammer différents publics. Rendez-vous en juillet à Martigues pour les concerts de Djadja et Dinaz, Grand Corps Malade et Santa, IAM et Sofiane Pamart, Zazie et Mentissa.

Ce festival de musique, porté par la Ville de Martigues et organisé par Sud Concerts, fédère un large public autour de têtes d’affiches légendaires.

Cette édition 2024 met à l’honneur des artistes incontournables.



Lundi 22 juillet : Djadja et Dinaz.

Les deux rappeurs phénomènes de Meaux (77) forment le duo incontournable du rap français de ces dernières années.



Mardi 23 juillet : Grand Corps Malade / Santa.

– Après les scènes ouvertes de la banlieue parisienne et sa double victoire de la musique, le slameur Fabien Marsaud fera face au public de la Halle de Martigues.

– Originaire de Nice, la chanteuse Santa modernise à sa façon la variété française.



Mercredi 24 juillet : IAM / Sofiane Pamart.

– Le groupe de rap marseillais le plus influent de l’histoire du hip-hop français.

30 ans d’existence, 10 albums studio, plus de 500 morceaux et près de 3 millions de disques vendus, IAM n’en finit plus d’exploser les compteurs.

– Sofiane Pamart, l’artiste aux airs de rappeur est le numéro un incontestable du piano français, il remplit les salles à travers le monde.



Jeudi 25 juillet : Zazie et Mentissa.

– Entre chanson à texte, pop, rock et électro, Zazie est l’une des voix les plus originales de la scène française.

– Entre Pop et chanson française classique, l’artiste belge francophone est révélée par la saison 10 de The Voice en 2021.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Martigues Summer Festiv’Halle Martigues a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme de Martigues