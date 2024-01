Rendez-vous aux jardins, Martigues Divers lieux, voir programme Martigues, vendredi 31 mai 2024.

Les Rendez-vous aux jardins reviennent en 2024 pour une 21e édition sous le thème « Les cinq sens au jardin »». Martigues vous accueillent dans ses jardins pour trois jours de visites, ateliers et concerts.

Sentir, écouter, voir, toucher, goûter on est bien dans les jardins de Martigues pour garder nos sens en éveil et laisser venir l’été !



Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse du monde des jardins. La manifestation met en valeur l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

