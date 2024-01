Lectures architecturales En centre-ville Martigues, mercredi 10 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 17:00:00

fin : 2024-04-10 17:30:00

Un rendez-vous autour d’un bâtiment de Martigues pour découvrir son histoire, ses détails architecturaux et faire travailler son sens de l’observation.

L’équipe du service Art, Histoire et Archéologie propose des rendez-vous autour de différents bâtiments de Martigues. 30 minutes pour en découvrir l’histoire, détailler son architecture et faire travailler son sens de l’observation !



– 10 avril 2024 à 17h L’école de filles de L’Île.

Une visite autour de la Direction Culturelle de Martigues, anciennement écoles de filles puis conservatoire, pour en découvrir l’histoire et l’architecture.

Rendez-vous dans la cour de la Direction Culturelle, quai Toulmond

.

En centre-ville Divers lieux, voir programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.aha@ville-martigues.fr



