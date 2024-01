Rencontres de Création Contemporaine Salle du Grès Martigues, samedi 6 avril 2024.

Rencontres de Création Contemporaine Salle du Grès Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Depuis 23 ans avec l’arrivée du printemps renaissent les Rencontres de Création Contemporaine. Cette année ce Salon d’art plastique, organisé par l’association Passerelle d’artistes, change de lieu c’est à la salle du Grés qu’il se déroulera.

Cette année, ce sont 5 artistes professionnels peintres sculpteurs et photographes de renom qui présenteront leurs nouvelles créations au regard du public Guy Toubon, Antoine Loknar, Nicole Agoutin, Sibongile Mbanbo et la participation du collectif des artistes adhérents de l’association, accompagneront les sculptures de l’invitée d’honneur la sculptrice Anne Mourat.



Anne Mourat Sculptrice hors normes, La puissance de vie.

L’artiste française est actuellement installée dans le Sud de la France. Elle a présenté son travail dans de nombreuses galeries en Europe aux USA et au Sénégal. Elle est toujours exposée en permanence dans une galerie en Suisse.



Puissantes et généreuses, ses sculptures trouvent leur inspiration dans l’être humain et des modèles vivants. Source inépuisable d’interrogation et d’émerveillement, les personnages d’Anne Mourat nous transportent dans un monde d’où a été bannie l’idée que la beauté se devait d’être lisse et sans

défaut.

Les sculptures d’Anne Mourat emportent ses modèles, comme ceux qui les regardent dans une danse de mouvement et de sentiments.

» Si j’ai sculpté des femmes rondes, c’est parce que je rencontrais, en Afrique, surtout au Burkina des femmes qui à la fois musclées et grasses, dégageaient une incroyable impression de puissance et de grâce.

Des femmes qui s’acceptaient et s’assumaient avec leurs rondeurs, qui se vivaient séduisantes et séductrices. »



Vernissage samedi 6 avril à partir de 18h.

Performance musicale lors du vernissage « CrazyKwani »

Sibongile Mbambo au chant Uli Wolters saxophoniste et multi-instrumentiste.

Native du Cap en Afrique du Sud Sibongile livre avec émotion des compositions écrites dans sa langue natale le Xhosa pour offrir un Afro-Pop agrémenté de soul ou de jazz.

Elle offre sa voix à des métissages raffinés.

Son timbre chaud accompagné par le saxophoniste et multi instrumentiste Uli Wolters, médaille d’or en Jazz au conservatoire Darius Milhaud à Aix en Provence. Il s’est produit dans de nombreux festivals dans le monde entier.

.

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur margueritenadal@hotmail.fr



L’événement Rencontres de Création Contemporaine Martigues a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme de Martigues