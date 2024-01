Le parcours des ponts L’île Martigues, samedi 16 mars 2024.

Le parcours des ponts L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Départ devant le service Art, Histoire et Archéologie, 14 cours Aristide Briand, dans le quartier de L’Île pour découvrir Martigues à travers le prisme des ponts qui ponctuent son paysage ceux que l’on voit et ceux qui n’existent plus.

Traversée par l’eau, Martigues ne s’envisage pas sans les ponts, marqueurs visuels évidents, mais dont on ne pourrait se passer.

Qu’ils soient géants et scandent nos vues du chenal de Caronte, spectaculaires ou modestes, ou encore fondus dans le paysage urbain, ils font le lien.

Ce parcours en 6 étapes propose des allers-retours entre présent et passé et permet de rendre visibles les ponts disparus, et avec eux les traces d’activités révolues.

L’île 14 cours Aristide Briand

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.aha@ville-martigues.fr



L’événement Le parcours des ponts Martigues a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme de Martigues