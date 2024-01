Salon à la ferme de la Croix d’Estrine Fermette de la Croix d’Estrine Martigues, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 16:00:00

Vivez une expérience unique au coeur de la ferme de la Croix d’Estrine avec un éleveur caprin fromager et un berger pour échanger sur leur passion commune pour les chèvres et cabris. Au programme, ferme ouverte, balade en colline et dégustation.Familles

Une expérience 100% locale que vous propose Bernard Thoron et la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône.



En 2024, le thème est : la souveraineté alimentaire.

Un événement totalement gratuit (sur inscription) pour vous permettre de découvrir le travail de nos paysans agriculteurs, directement sur le terrain. Plus de 200 fermes ouvrent leurs portes partout en France. A Martigues, c’est à la ferme de la Croix d’Estrine (Saint-Julien) que nous vous donnons rendez-vous.



Bernard, éleveur caprin vous propose un déjeuner sur place avec les produits de la ferme (petite restauration), échanger autour de la souveraineté alimentaire, s’essayer au biberonnage des cabris, partir en randonnée avec le troupeau de chèvres et cabris (selon la météo).



A la ferme de la Croix d’Estrine, les animaux vivent en liberté : coqs, âne, volaille, chiens, chèvres, cabris…

Fermette de la Croix d’Estrine 32 route de Sausset

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com



