Spectacle Martigues solidaire Rond point de l’hôtel de ville Martigues, vendredi 23 février 2024.

Spectacle Martigues solidaire Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 23:30:00

La Ville de Martigues, en partenariat avec les associations caritatives, organisent le grand spectacle de la solidarité. Ce 23 février 2024, l’artiste tête d’affiche sera Camille Lellouche. Téléchargez les points de collecte ci-dessous.

Cette année c’est Camille Lellouche qui sera sur la scène de La Halle avec son spectacle pour remercier les donateurs de la collecte 2024.

Élue par le public « chanson de l’année » lors des Victoires de la musique avec Mais je t’aime en duo avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche sort son premier album tant attendu « A ». Chez elle, la musique a toujours été à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité, une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle n’a pas ménagé sa peine pour se retrouver là.



6 associations martégales se partageront la collecte.

Cette opération repose sur un principe simple et novateur : le ticket d’entrée (ticket solidaire) sera délivré non pas après paiement en argent mais en échange d’un don en denrées non périssables et produits d’hygiène.

Chaque participant pourra fournir des denrées : produit salé, produit sucré et produit d’entretien ou d’hygiène.



Les billets en échange de dons se feront sur les points de collectes suivants.

– Du 02 au 23 février : Maison de la Vie associative (L’Île) Conservatoire Pablo Picasso Médiathèque Louis Aragon Cinéma La Cascade Centres sociaux et Maisons de quartier de Martigues MJC Tous les collèges et lycées de la ville.



– Du lundi 19 au vendredi 23 février : La Halle. De 13h30 à 17h30 le lundi et de 10h à 17h30 du mardi au vendredi. Il sera possible de déposer vos dons jusqu’au

vendredi 23 février avant le spectacle.



– Samedis 3, 10 et 17 février de 10h à 18h : Auchan (Martigues) Intermarché (Martigues) Carrefour (Port-de-Bouc).



– Collectes organisées chez les commerçants partenaires : DK fruits et légumes (Boudème) Carrefour Contact (Ferrières) Carrefour Market (Lavera et ZAC des Étangs) Utile (Jonquières) Petit Casino (Jonquières) Spar (Jonquières) Aldi (Croix-Sainte).



L’an dernier 7 tonnes ont été collectées !

Les produits recueillis seront redistribués aux associations partenaires : Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur, Partage, la Croix-Rouge française et Les Équipes Saint-Vincent.

On compte sur vous pour faire mieux cette année !!

.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com



L’événement Spectacle Martigues solidaire Martigues a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme de Martigues