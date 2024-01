Tour de La Provence : Arrivée étape 1 à Martigues Martigues, vendredi 9 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 15:28:00

fin : 2024-02-09

En 2024, le tour de la Provence passera par le centre-ville de Martigues lors de l’étape 1 : Aix – Martigues, le 9 février.

Une compétition sportive de 4 jours de course.



08 février : Prologue à Marseille dès 13h15.

09 février : Etape 1 > Aix – Martigues

10 février : Etape 2 > Forcalquier – Manosque

11 février : Etape 3 > Rognac – Arles



Etape 1 – 157.2 km – D+1700 m

Départ d’Aix-en-Provence entre 11h15 et 12h05.

Arrivée à Martigues entre 15h28 et 15h49 via l’Avenue Louis Sammut / Stade Francis Turcan.

Passages par Éguilles, Rognes, Cadenet, Lourmarin, Bonnieux (Col de Bonnieux – 7km, 2.7%, 428m), Le petit Coustellet, Taillades, Cheval Blanc (85m), Mallemort, Alleins, Col de Vernegues (6 km, 2.8%, 301m), Lançon-Provence (84m), Les grandes Bastides, Istres, Martigues.



Etape 2 – 165 km – D+2550m

Départ de Forcalquier entre 11h55 et 12h.

Arrivée à Manosque entre 16h07 et 16h20.



Etape 3 – 183.2 km – D+879m

Départ de Rognac entre 12h15 et 12h25.

Arrivée à Arles entre 16h27 et 16h43.

Avenue Louis Sammut

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



