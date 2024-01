Spectacle de jonglerie Triskels Nickel Chrome Martigues, mercredi 24 janvier 2024.

Spectacle de jonglerie Triskels Nickel Chrome Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 15:00:00

fin : 2024-01-24 17:00:00

Triskels est un spectacle de jonglerie sur la coexistence, mettant en scène 3 jongleurs et des massues sur un carré d’herbe. Sortie de Résidence de la compagnie Humus.Familles

En puisant sur les outils du jonglage comme fondement chorégraphique pour mettre en mouvement les mues individuelles et collectives, « Triskels » s’explore comme une tentative d’unité, voire de confusion dans la singularité.



Après plus de 2 ans d’étapes de travail, de recherche, de répétitions, de doutes, de sorties de résidences, de moments forts, de création sur le projet, nous voilà dans le dernier élan de création avant la première le 1er Juin.

Cette sortie d’atelier est donc la dernière et la compagnie sera ravie à cette occasion de parler du projet et d’accueillir un maximum de retours.



Chez Nickel, une résidence en hiver est exceptionnelle car il fait froid! habillez vous bien, prenez un plaid…

Baranickel.

.

Nickel Chrome 1 rue Léon Foucault

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cnickel@wanadoo.fr



L’événement Spectacle de jonglerie Triskels Martigues a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme de Martigues