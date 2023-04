MAI À VÉLO À MARTIGUES Martigues, 6 mai 2023, .

Mai à vélo a pour vocation d’encourager petits et grands à la pratique du vélo et de faire découvrir ou redécouvrir, de façon ludique les nombreux avantages de ce mode doux de déplacement.

La Commune s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique soucieuse d’offrir aux habitants un espace urbain partagé et des moyens de mobilité adaptés, et poursuit aujourd’hui en répondant aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Au fil du temps elle a œuvré pour repenser ses espaces publics et leurs usages, offrant ainsi une vraie place aux vélos, aux piétons et aux voitures dans l’objectif de rendre la ville plus agréable. Cette volonté d’encourager les habitants à aller vers des modes de transports alternatifs à l’automobile, s’exprime à travers le choix de ses aménagements (urbains, pistes cyclables et stationnements) et ses actions de sensibilisation auprès du grand public.

Ainsi, pour la 2ème fois la Ville de Martigues participera à l’initiative nationale Mai à Vélo à travers un programme dédié afin de sensibiliser les publics.

Fête du Vélo à Martigues le samedi 6 mai de 10h à 18h

Théâtre de verdure – Animations gratuites

Ce temps d’animation autour du vélo s’intègre dans le cadre des animations du Beau Printemps et de Mai à vélo :

– Démonstration et essai de BMX sur des rampes avec l’association All Road Family

– Démonstration de Trial par Trialesy

– Challenge de Draisienne avec Pitchouns Bike pour les 2-5 ans. Sur inscription au 04 90 32 45 65

– Atelier de réparation, marquage de vélo, course de lenteur/et ou essai de vélo avec Les Vélos des Étangs

– Prêt gratuit de vélos à assistance électrique offert par la Ville de Martigues

– Animation musicale tout au long de la journée

Exposition Traversées Martégales du 11 mai au 21 juin 2023

Galerie de l’Histoire (du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h / samedi 10h – 12h30 et 14h – 18h / fermée le lundi)

L’exposition Traversées Martégales présente des documents d’archives qui montrent comment la voiture et les mobilités ont pu modifier le territoire et comment nous sommes passés du chemin à la rue et de la rue à la route, tout en trouvant des solutions pour franchir des canaux.

– L’apport de l’automobile a eu un impact majeur sur l’aménagement urbain. Des morceaux et des parties de ville sont aujourd’hui réservés à la voiture avec des routes et des places de parking au détriment du piéton et de la vie sociale. Les routes en ville ont pu créer des fractures ou des frontières entre les quartiers. Particulièrement vrai pour un territoire comme Martigues, où les mobilités ont toujours été tributaires de la géographie atypique de Martigues, traversée par des canaux et des ponts. Aussi, au fil du XXe siècle, les axes piétonniers, routiers et maritimes ont évolué en traversant ou en contournant la ville.

– L’exposition propose un voyage historique à travers le XXe siècle.

– Elle ouvre aussi le débat sur cette évolution urbaine qui commence à s’initier au XXIe siècle, vers une ville plus apaisée et à la vie sociale retrouvée.

Jeudi 11 mai 18h : Vernissage de l’exposition à la galerie de l’Histoire

18h30 : Conférence-débat avec Frédéric Héran autour des mobilités actives : comment développer la pratique du vélo, dans les villes moyennes – Maison du tourisme Salle Dufy

Cette conférence sera animée par Frédéric Héran économiste et urbaniste, maître de conférences à l’université Lille-I1 et chercheur au CLERSE (Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques.

Samedi 13 mai à 11h : Visite commentée de l’exposition tout public sur inscription auprès des archives au 04 42 44 30 65.

La Venise Provençale : randonnée VTT et marche le dimanche 14 mai à 7h30

Départ et arrivée Maison pour tous de Saint-Julien. Organisée par Martigues cyclotourisme

Compétition de VTT sur trois distances, au départ de Saint-Julien-les-Martigues, pour des boucles de 23km 33km et 45km. Une épreuve de marche de 11 km est également proposée ainsi qu’un circuit enfants organisé par Les Vélos Des Étangs.

Accueil et inscriptions le jour même de 7h30 à 9h30.

Tarif de 8 à 10 € (VTT Licenciés FFCT / non licenciés), Tarif unique 6 € (Pour la marche et gratuit moins de 18 ans). Plus d’infos sur martiguescyclotourisme.fr

Salon des jeunes 2023 du jeudi 25 au 28 mai – La Halle de Martigues

Ateliers de Sécurité Routière : voiture tonneau, test-choc, atelier boîte de nuit, SAM.

Vélo smoothie et de recharge de téléphone avec Les Vélos Des Étangs. Essai gratuit de trottinette électrique.

