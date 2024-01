Martigues 1939-1945, de l’occupation aux jours heureux de la Libération Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues, mardi 9 avril 2024.

Martigues 1939-1945, de l’occupation aux jours heureux de la Libération Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

L’exposition évoque la Libération, la restauration de la démocratie et

la réaffirmation des libertés. Documents, images et témoignages, issus du fonds des archives, éclaireront l’histoire locale.

Une exposition gratuite, à la galerie de l’Histoire.

La Ville de Martigues (archives communales, un collectif d’habitants et la galerie de l’histoire) s’associe à la commémoration nationale des 80 ans de la Libération.

Une programmation riche est mise en place, dans un souci de devoir de mémoire.



Durant la seconde guerre mondiale, la Résistance se met en place sous l’Occupation. Lors du débarquement sur les côtes de la Provence, elle aide les armées alliées. Les acteurs de la Libération ce sont les résistants martégaux, artisans de la liberté retrouvée.



La Libération est un moment fort le rétablissement de la démocratie n’est pas un simple retour à l’avant-guerre mais la construction d’une société plus juste avec de profondes transformations politiques et sociétales en France.



Possibilité de visites commentées sur réservation auprès des archives communales. Tout public et scolaires. .

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur archives-communales@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-09-28



