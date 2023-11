MARTIGNE S’ILLUMINE Martigné-sur-Mayenne, 25 novembre 2023, Martigné-sur-Mayenne.

Martigné-sur-Mayenne,Mayenne

La commune de Martigné sur Mayenne vous invite à entrer dans la magie des fêtes de fn d’année le 25 novembre, à partir de 18h..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire



The commune of Martigné sur Mayenne invites you to join in the magic of the festive season on November 25, starting at 6pm.

El municipio de Martigné sur Mayenne le invita a unirse a la magia de las fiestas el 25 de noviembre, a partir de las 18.00 horas.

Die Gemeinde Martigné sur Mayenne lädt Sie ein, am 25. November ab 18 Uhr in den Zauber der Weihnachtszeit einzutauchen.

Mise à jour le 2023-11-20 par eSPRIT Pays de la Loire