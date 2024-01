SPECTACLE MUSICAL CHAUD DEDANS Rue Vega Martigné-sur-Mayenne, mercredi 24 janvier 2024.

Entre chaque édition de Croq’ les mots, marmot!, les bibliothèques et l’ensemble des acteurs culturels de Haute Mayenne poursuivent le travail mené auprès des tout-petits et leurs familles. Ainsi des séances «bébés lecteurs », des spectacles, des petites formes, des expositions, des rencontres et de

Les deux drôles d’oiseaux s’émerveillent d’un rien et tout est prétexte à jouer. Les voix chantent, les mains construisent des chorégraphies dans l’espace, les corps se cherchent. Un tout petit bruit devient pour eux un événement qu’ils savourent. La scénographie-nid est le repaire des deux artistes.

Ils s’y retrouvent, vivent au rythme des éléments naturels. Le public est tout près d’eux, englobé dans le même espace sonore, en témoin privilégié, embarqué dans leurs découvertes.

Parfois ils osent sortir du nid, aller au contact des spectateurs, tout en restant reliés au cordon. Ils finiront même par les inviter dans leurs jeux.

*spectacle coproduit par Croq’ les mots, marmot !

Pour les 0-3 ans – durée 30 minutes

Réservation obligatoire

Rue Vega Bibliothèque

Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire



