Leitmotiv (titre provisoire) Etang de la forge, Martigné Ferchaud, 17 novembre 2018 19:00, Martigné-Ferchaud. Samedi 17 novembre 2018, 19h00 Sur place Sous chapiteau, à l’étang de la Forge – Gratuit 0299436487, saison-culturelle@ccprf.fr, http://www.vostickets.com/LA_ROCHE_AUX_FEES Le Cirque Rouages présentera le fruit de ses recherches au cours de cette soirée conviviale Le Cirque Rouages installe son chapiteau à Martigné-Ferchaud pour trois semaines de recherche artistique autour de sa création prévue en 2020. Ce spectacle réunira une quinzaine d’artistes sous un chapiteau brumeux. Dans une ambiance de thriller, on se laissera embarquer par les histoires de ceux dont on ne connait rien, les laissés pour compte, les inutiles dont tout le monde se fiche, les marginaux restés au port. Jeu d’acteurs, trapèze duo, cadre aérien, bascule, corde volante, jeux icariens, portés acrobatiques, funambule et musique en live dialogueront sous le chapiteau. La compagnie présentera le fruit de ses recherches au cours de cette soirée conviviale : ➡️ 19h // Vents de cirque Après avoir rencontré et échangé avec les artistes de le Cirque Rouages pendant leur résidence, les élèves de Vents de cirque, école de cirque de Janzé, assureront la première partie de soirée et présenteront leurs tous derniers numéros ! ➡️ 19h45 // Apéritif dînatoire Profitez d’une buvette et d’une petite restauration proposées pendant l’entracte pour rencontrer l’équipe du cirque Rouages. ➡️ 20h30 // Présentation de travail Les artistes présenteront le fruit de leur trois semaines de travail. ➡️ Réserver Autour du spectacle ➡️ BÉBÉS LECTEURS SOUS CHAPITEAU Lectures en musique pour les 0-3 ans sur le thème du cirque avec l’association Histoires de Grandir et les musiciennes intervenantes du HangArt. Lundi 12 novembre à 9h45 et 10h30

> Sur inscription à la médiathèque l'Envol de Martigné-Ferchaud : 02 99 47 83 12 ➡️ DANS LES BIBLIOTHÈQUES Retrouvez dans les bibliothèques et sur le portail une sélection de documents pour (re)découvrir l'univers du cirque !

