MUSICORAMA • Gang Of Food Mercredi 23 août, 20h00 MARTIGNAS-SUR-JALLE, Parc Moulin Bidon 10€ sur réservation obligatoire (1ère ouverture des réservations le 31.07 / 2nde ouverture des réservations le 10.08)

Nappes à déguster

Voici un rendez-vous qui permet aux gourmets et mélomanes de se réunir autour d’un parcours tout autant culinaire que sonore. Les repas-performances sont la spécialité de Gang of Food, un collectif du cru composé par Manon Locteau et Maxime Morcelet, des fidèles complices de l’Été métropolitain.

Pour cette nouvelle création spéciale Musicorama, la cuisine et la musique dialoguent et s’alimentent avec gourmandise.

Au cœur du dispositif, le musicien Obsimo construit sa pièce sonore, captant des bruits de la cuisine toute proche qu’il incorpore à ses propres mélodies. La composition évolue au rythme du repas, des cuisiniers et du service. Ce véritable ballet visuel, sonore et gustatif se déploie dès l’aube ou à la tombée de la nuit pour donner encore plus de relief à ses audaces gourmandes.

Direction artistique et mise en scène : Gang of Food – Manon Locteau et Maxime Morcelet • Création musicale : Obsimo – Andreï Convard • Équipe cuisine et service : Distribution en cours

Photo : Anne Sophie Annèse, Studio Bohème

☀️ MERCREDI 23.08 À 20H

☀️ MARTIGNAS-SUR-JALLE Parc Moulin Bidon 33127 Martignas-sur-Jalle

☀️ TOUT PUBLIC dès 12 ans

☀️ DURÉE : 2H environ

☀️ 10€ sur réservation obligatoire (1ère ouverture des réservations le 31.07 / 2nde ouverture des réservations le 10.08) www.gangoffood.com/musicorama

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée Salle Gérard-Philippe (5 allée André Dolange) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Gang Of Food

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

2023-08-23T20:00:00+02:00 – 2023-08-23T22:00:00+02:00

©Anne Sophie Annèse, Studio Bohème