SUR LE FIL • Compagnie les Imaginoires MARTIGNAS-SUR-JALLE, Bois des Chênes Martignas-sur-Jalle, 26 juillet 2023, Martignas-sur-Jalle.

Poupées de fil, montée de son

Deux femmes poussent une carriole remplie d’objets amassés : chaise, violoncelle, fils épars… Elles s’arrêtent au gré de leurs envies, laissant place au son du violoncelle qui cadence le mouvement du fil et de l’aiguille. Peu à peu, la matière se transforme et prend vie entre leurs mains ; des personnages métaphoriques émergent et se mettent en mouvement.

Sur le Fil évoque le caractère éphémère et universel de toute vie. Avec des bouts de ficelles qui s’animent, se détricotent et se transforment, la compagnie Les Imaginoires nous dévoile une destinée humaine, ses pièges, ses joies et ses tourments. Derrière ce travail délicat, on retrouve la patte de Christine Kolmer, comédienne, plasticienne et scénographe, qui tente depuis plus de vingt ans de répondre avec humour et poésie aux grandes questions universelles de la mémoire, de la mort, de l’amour, du destin, de la liberté.

Avec Christine Kolmer (jeu) et Élodie Peudepiece (musique live, violoncelle) • Conception, mise en scène : Christine Kolmer • Collaboration artistique : Anne-Sophie Diet et Pauline Leurent • Costumes : Elsa Poulie • Régie : Camille Flavignard et Émilie Cerniaut • Images vidéo : Philippe Lux

Photo : Susy Lagrange

☀️ MERCREDI 26.07 À 17H30

☀️ MARTIGNAS-SUR-JALLE Bois des Chênes, derrière la bibliothèque, 8 allée André-Dolange 33127 Martignas-sur-Jalle

☀️ TOUT PUBLIC dès 3 ans

☀️ DURÉE : 20 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentations déplacées à la Bibliothèque (8 allée André-Dolange) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Les Imaginoires

Extrait du spectacle

https://vimeo.com/572751043

Prochains Sur le fil à Martignas-sur-jalle le 26.07 à 18H, Blanquefort le 27.07 à 10H30 et 18H, Floirac le 18.08 à 10H30 et 18H et Lormont le 21.08 à 10H30 et 18H

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T17:30:00+02:00 – 2023-07-26T17:50:00+02:00

©Susy Lagrange