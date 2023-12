Téléthon 2023, Martiel et Laramière se mobilisent Martiel, 1 décembre 2023, Martiel.

Martiel,Aveyron

Vendredi 8 et samedi 9 décembre, Martiel et Laramière vivront leur 30ème Téléthon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Martiel 12200 Aveyron Occitanie



On Friday December 8 and Saturday December 9, Martiel and Laramière will be hosting their 30th Telethon.

El viernes 8 y el sábado 9 de diciembre, Martiel y Laramière celebrarán su 30º Telemaratón.

Am Freitag, den 8. und Samstag, den 9. Dezember erleben Martiel und Laramière ihren 30. Telethon.

