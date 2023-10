11ème festival dansant de l’Accordéon Martiel, 10 novembre 2023, Martiel.

Martiel,Aveyron

11h d’accordéon (de 15h à 2h) – Musette en Fête.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 . 15 EUR.

Martiel 12200 Aveyron Occitanie



11 a.m. accordion music (from 3 p.m. to 2 a.m.) – Musette en Fête

11 h Música de acordeón (de 15 h a 2 h) – Musette en Fête

11h Akkordeonmusik (von 15h bis 2h) – Musette en Fête

Mise à jour le 2023-10-25 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME