Cinéma en plein air : « Les petites victoires » Martiel, 1 septembre 2023, Martiel.

Martiel,Aveyron

Devant la salle des fêtes de Martiel à 20h30..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . 5 EUR.

Martiel 12200 Aveyron Occitanie



In front of Martiel village hall at 8.30pm.

Frente al ayuntamiento de Martiel a las 20.30 horas.

Vor dem Festsaal in Martiel um 20:30 Uhr.

