du mardi 8 mars au samedi 2 avril à L’espace Icare

A travers les espaces de la ville Port-de-Bouc, une longue plage battue par le mistral ou chauffée par le soleil mais aussi des bateaux qui viennent du bout du monde, qui passent dans la baie ou restent amarrés la nuit en illuminant la mer, des flammes qui montent dans le ciel de Lavera, des jets de vapeur sur Arcelor ; une poétique industrielle. Présent, passé, limites Une promenade dans le temps et l’espace est le guide de ce travail. Le passé industriel laisse une forte marque dans la ville, une sorte de retour du refoulé souvent, mais la ville vie, elle avance, se recrée. Comme un organisme vivant jusqu’où existe-t-elle, un ruisseau, un chenal, un tunnel, une route. Foto povera Hors les calotypes, des procédés amateurs, alternatifs, parallèles et décalés. **Du 8 mars au 2 avril 2022** ENTRÉE LIBRE Du lundi au vendredi de 9h à 22h le samedi de 10h à 18h

Entrée libre

Vernissage le jeudi 10 mars à partir de 18h30 Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art de l’espace Icare L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

